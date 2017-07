‘Bij Ajax zijn de eisen hoger en is er meer druk dan bij PSV’

Jeugdtrainer Willem Weijs vindt Ajax helemaal geen kille club. Door menigeen wordt de sfeer bij de club uit Amsterdam weleens bestempeld als afstandelijk, maar de Limburger kan zich hier totaal niet in vinden. De talentenopleider is al vier jaar in dienst bij de verliezend Europa League-finalist van vorig seizoen, nadat hij in 2013 overkwam van PSV.

"Ik had wel een gewenningsperiode nodig. Hier zijn de eisen hoger en is er meer druk", zegt Weijs in gesprek met de Gelderlander. "De mensen zijn directer. Daarnaast maakte ik de Fluwelen Revolutie van Cruijff mee. Veel wisselingen en andere methodes waren het gevolg. Ajax is ook totaal geen kille club. Ik ben hier op mijn plek, word door iedereen gewaardeerd. Hoe ik ben en omdat ik kwaliteit lever."

De dertigjarige Weijs zegt dat zijn karakter uitstekend past bij de club. "Voor mij is dit ook een droom. Maar het went snel. Ik kan niet onder de indruk blijven van de omgeving. Ik moet mee. Maar mijn opleiding stopt niet bij Ajax. Ik sta voor avontuur. Wil mijn grenzen opzoeken, diegenen die dat nooit doen komen niet verder in hun leven."

Weijs had nooit gedacht dat jeugdtrainer zijn beroep zou worden, maar uit een voetbalkamp in San Francisco, waar hij samenwerkte met jeugdtrainers van PSV, vloeide een stage voort. "Die heb ik met twee handen aangegrepen. Ik vervalste zelfs mijn OV om naar Eindhoven te reizen. Ik had namelijk twee studies verneukt, een hoge studieschuld en geen diploma. Mijn familie was bezorgd, terwijl ik zelf wist ik dat het goed zou komen."