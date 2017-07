Man United-doelwit mag vertrekken: ‘Als het juiste bedrag op tafel komt’

Manchester United hoopt al wekenlang dat het Ivan Perisic kan overnemen van Internazionale, maar tot dusver is een transfer niet van de grond gekomen. Manager José Mourinho ziet in de Kroaat een belangrijke schakel voor komend seizoen en dat weet ook zijn collega in Italië. Luciano Spalletti weet van de interesse van the Red Devils.

"Hij is een fantastische speler en als ik zijn toekomst mocht bepalen, dan zou ik hem zeker willen behouden", aldus de coach van i Nerazzurri op een persconferentie. "Als er echter een goed bod komt en de club is tevreden met het geldbedrag, dat dan weer kan worden gebruikt om te investeren in de selectie, dan kan hij inderdaad vertrekken."

Zelf zou Perisic naar verluidt wel oren hebben naar Manchester United. Mourinho wil na Victor Lindelöf en Romelu Lukaku ook de Kroatisch international naar Old Trafford halen, want hij zou een belangrijk aandeel kunnen hebben in het spel van United. Naar verluidt wil de Engelse topclub vijftig miljoen euro voor hem betalen. Sky Italia meldde eerder dat de Italianen een bod van 45 miljoen plus 5 miljoen aan variabelen hebben afgeslagen.