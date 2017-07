Kane niet te porren voor transfer: ‘Voetbal gaat voor mij niet om geld’

Harry Kane heeft bevestigd dat hij Tottenham Hotspur trouw zal blijven. De Engelse spits is sinds zijn debuut voor de Engelse topclub tot 78 competitiedoelpunten gekomen in 116 optredens. Zijn productie zorgde vorig seizoen tevens voor de topscorerstitel. De 23-jarige Kane werd in het recente verleden meer dan eens in verband gebracht met een transfer, maar hij ziet een vertrek uit Londen niet snel gebeuren.

"Voetbal gaat voor mij niet om geld. Ik ben bij Tottenham omdat ik van deze club houd en ik zie dat de club de goede richting ingaat", zegt Kane in gesprek met the Sun. De aanvalsleider van de nummer twee van de Premier League van vorig seizoen sluit een snel vertrek uit. "Iedereen weet dat ik een Spurs-fan ben en dat is waarom ik ook in de nabije toekomst hier wil blijven."

Hoewel andere titelconcurrenten veel geld uitgeven om volgend seizoen mee te gaan doen om de prijzen, looft de Engels international de filosofie van zijn werkgever en de werkwijze van manager Mauricio Pochettino: "Ik heb een fantastische relatie met de manager en de fans. Ik verwacht dat we aan het eind van het seizoen nog steeds vechten voor de landstitel en hopelijk kunnen we onze ambities omzetten in prijzen."