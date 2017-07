‘Ongelooflijk hoe hij acties kon maken! Dat zie je ook aan David Neres’

Justin Kluivert maakte vorig jaar onder Peter Bosz zijn debuut voor de hoofdmacht van Ajax. In een mum van tijd groeide Kluivert uit tot een van de grote publiekslievelingen in Amsterdam. De rappe buitenspeler kwam in totaal veertien keer in actie in de Eredivisie, waarin hij twee keer het net wist te vinden. Na een succesvol debuutseizoen en een vakantie maakt Kluivert zich nu op voor voetbaljaargang twee bij Ajax 1.

"Het was een mooi seizoen, vooral na de winterstop natuurlijk", zegt Kluivert in gesprek met ELF Voetbal. "Op vakantie heb ik alles kunnen laten bezinken. Was wel even nodig, om dadelijk weer volle bak door te kunnen gaan." Kluivert zag zijn debuut tegen PEC Zwolle als zijn allermooiste moment: "Dat de mensen zagen wie ík was. Ze kenden me wel een beetje, via mijn vader. Maar nu was ik het zelf. Het voelde goed."

Ook Europa maakte kennis met Kluivert. Aanvankelijk in de Youth League, later in de Europa League. In de finale tegen Manchester United maakte hij echter geen speelminuten. "Of ik boos was dat ik niet gespeeld had? Nee, dat ook weer niet. Het heeft ook geen zin om boos te zijn. Ik had graag meegedaan, dat wel. Maar ik was vooral teleurgesteld dat we kansloos hadden verloren. En mijn tijd komt nog wel. Hopelijk kan ik in mijn leven nog genoeg finales spelen."

Kluivert kijkt uit naar het nieuwe seizoen onder Marcel Keizer, met wie hij al samenwerkte bij Jong Ajax. Daar merkte hij al dat de nieuwe trainer houdt van spelers zoals hij: "Van snelle vleugelspelers die acties kunnen maken. Hij hamerde er altijd op om acties te maken en diepgang te hebben. Net als Bosz. Daar ben ik goed in.” Kluivert is daarom blij met de komst van Keizer en weet zeker dat de nieuwkomer dit jaar gaat bewijzen dat hij een goede trainer is.

In het vraaggesprek komt ook de voorliefde van Kluivert voor Braziliaanse voetballers naar voren. "Ronaldinho was vroeger mijn idool. Hij was échte top. Hoe hij acties kon maken op snelheid, ongelooflijk! Daar kan ik veel van leren. Hoe? Door het uit te proberen. Dat zie je ook aan David Neres. Als hij de bal krijgt denkt hij maar aan één ding: mannetje opzoeken en passeren", aldus Kluivert.