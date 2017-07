Westermann sluit rentree uit: ‘Ik kan de volle motivatie niet meer opbrengen’

Heiko Westermann werd een jaar geleden door Ajax overgenomen van Real Betis, maar de Duitser kwam zeer weinig aanspelen toe in de Johan Cruijff ArenA. Onlangs werd zijn tweejarig contract verscheurd en vertrok hij transfervrij naar Austria Wien. Hoewel de routinier in zijn carrière veelvuldig actief was in het Duitse voetbal, heeft hij een terugkeer naar zijn geboorteland nooit als optie gezien.

Westermann speelde in het verleden bij Greuther Fürth, Arminia Bielefeld, Schalke 04 en Hamburger SV, alvorens hij in 2015 naar Real Betis vertrok. Een nieuw avontuur in zijn geboorteland zag Westermann niet zitten. "Ik wil niet meer in de Bundesliga spelen. Dat is na mijn laatste jaar bij HSV uitgesloten", vertelt de 33-jarige verdediger in gesprek met het Duitse T-Online.

"Ik heb met Schalke en HSV bij twee grote clubs gespeeld, veel geïnvesteerd, soms misschien wel teveel", vervolgt de 27-voudig international, die bij Ajax niet verder kwam dan vier competitiewedstrijden, waarvan slechts één als basisklant. "Nu geloof ik er niet meer in dat ik in Duitsland nog een keer de volle motivatie voor een andere club kan opbrengen. Bovendien worden er dan waarschijnlijk weer allemaal oude verhalen naar boven gehaald. Ik wil alleen vooruitkijken", aldus de ex-Ajacied.