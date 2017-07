‘Aan spelers als Sneijder hangt een prijskaartje en wij zijn geen Ajax’

Wesley Sneijder vertrok onlangs transfervrij bij Galatasaray en de Oranje-international wordt sindsdien regelmatig in verband gebracht met een terugkeer naar de Eredivisie. Waar Ajax nog geen concrete interesse heeft getoond, is FC Utrecht wel bezig met het terughalen van de middenvelder naar zijn geboortestad.

Eigenaar Frans van Seumeren heeft al contact gehad met Sneijder: “Maar als Utrechters onder elkaar hebben we dat vaker hoor”, vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Of de komst van Sneijder dan ook een realistisch streven is, durft hij niet te zeggen: “Aan spelers van het kaliber van Wesley hangt een prijskaartje hè. En wij zijn geen Ajax.”

Naast Utrecht kan Sneijder ook op interesse rekenen uit de Verenigde Staten, China of het Midden-Oosten. Als de middenvelder voor de eerste optie gaat, zou een (tijdelijk) verblijf in de Domstad weer dichterbij komen. De MLS begint pas weer in januari, waardoor hij mogelijk een halfjaar in de Eredivisie zou willen spelen.