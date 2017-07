‘Van Persie heeft ons bij Fener enorm geholpen, maar soms werd het te veel’

Feyenoord zou er volgens Mario Been goed aan doen Robin van Persie terug te halen naar Rotterdam. De oefenmeester werkte vorig seizoen met de 33-jarige aanvaller samen bij Fenerbahçe, waar Been de rechterhand van Dick Advocaat was, en denkt dat Van Persie nog altijd van grote waarde zou kunnen zijn voor de landskampioen.

Volgens Been is Van Persie het voetballen immers nog altijd niet verleerd. "Deze jongen heeft nog steeds een touch die je niet veel ziet bij voetballers", zegt hij in gesprek met RTV Rijnmond. Wel plaatst de huidige trainer van APOEL Nicosia een kanttekening. "Het is belangrijk dat hij fit is. Bij Fenerbahçe heeft hij ons vorig jaar in heel veel wedstrijden enorm geholpen, maar het werd soms ook té veel als hij drie wedstrijden in de week moest spelen."

"Ik kan me voorstellen dat Feyenoord met de ervaring van Robin een stuk verder zou zijn. Feyenoord heeft goede spelers nodig en over Robin kunnen we één ding zeggen: hij is een fantastische speler", vervolgt Been, die denkt dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal wekelijks nog 'zeker één of twee wedstrijden' kan spelen. "Bovendien heb je er in Nederland wedstrijden bij dat je soms spelers rust kunt geven, zeker als je over Feyenoord praat. In Turkije moet je elke week aan de bak, want je kunt van iedereen verliezen."