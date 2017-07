Kolarov prikkelt Lazio-fans na transfer: ‘Vanaf nu zijn zij mijn rivalen'

Aleksandar Kolarov rondde zaterdagavond zijn overgang van Manchester City naar AS Roma definitief af. De 31-jarige linkervleugelverdediger keert zodoende na een dienstverband van zeven jaar in Engeland terug in Stadio Olimpico, waar hij eerder voor aartsrivaal Lazio speelde. De overstap ligt derhalve gevoelig, maar voor Kolarov is dat geen issue.

De Serviër werd in 2007 door Lazio naar de Serie A gehaald en speelde uiteindelijk 81 competitiewedstrijden voor die club, alvorens hij in de zomer van 2010 naar Manchester City verkaste. "Ik kan en wil het verleden niet ontkennen, maar ik ben nu speler van Roma. Zoals ik vroeger alles gaf voor Lazio, zal ik nu ook alles geven voor Roma", vertelt de back in gesprek met Roma TV. "Mijn periode bij Lazio was een waardevolle ervaring voor mij, maar vanaf nu zijn zij mijn rivalen op het veld."

Kolarov verscheen zondagochtend voor het eerst op het trainingsveld bij Roma. Hij sprak onder anderen met coach Eusebio Di Francesco. "Ik ben op dit moment erg blij om hier te zijn", vervolgt hij. "Sommige spelers ken ik al goed, andere spelers niet. Ik zal de komende tijd de kans krijgen om wat meer tijd met mijn teamgenoten door te brengen en iedereen beter te leren kennen."