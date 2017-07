Cristiano Ronaldo raadt Neymar transfer naar PSG af

Emre Can heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Juventus. La Vecchia Signora , die bereid is om 30 tot 35 miljoen euro te betalen, moet er nog wel uit zien te komen met Liverpool. (Tuttosport)

Manchester City betaalt dertien miljoen euro extra voor Benjamin Mendy. The Citizens geven toe aan de eisen van AS Monaco. (Daily Mirror)

De Portugees vindt de Ligue 1 een stap terug en heeft de aanvaller van Barcelona naar verluidt via WhatsApp aangeraden om te wachten op Manchester United.