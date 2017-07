‘Als ik terug kon in de tijd was ik nooit naar Atlético Madrid gegaan’

Alessio Cerci is na een mislukt avontuur bij Atlético Madrid terug in de Serie A. De Italiaanse aanvaller werd in de zomer van 2014 voor een bedrag van vijftien miljoen euro door los Colchoneros opgepikt bij Torino, maar zou uiteindelijk niet slagen in Spanje. Cerci werd diverse malen uitgeleend en werd twee weken geleden door promovendus Hellas Verona uiteindelijk definitief uit zijn sportieve lijden verlost.

Cerci kwam in drie jaar tijd tot slechts elf officiële wedstrijden voor de Madrileense club. Hij kon transfervrij opgepikt worden door Hellas Verona nadat zijn contract in Spanje ontbonden was. "Als ik terug kon in de tijd was ik nooit naar Atlético Madrid gegaan. Die keuze heeft me veel gekost", treurt de veertienvoudig international in gesprek met La Gazzetta dello Sport. "Vooral op sociaal gebied; de Torino-fans die van mij hielden zeiden mij dat het een fout was om naar Spanje te gaan."

"Ik wilde graag in de Champions League spelen, wilde een volgende stap maken in mijn carrière", vervolgt Cerci. De dertigjarige vleugelaanvaller hoopt zijn loopbaan in Verona nieuw leven in te kunnen lazen. "Ik wil terugkrijgen wat ik de laatste jaren ben verloren. Ik wil weer spelen; mijn laatste serieuze wedstrijd dateert van anderhalf jaar geleden. Gelukkig heeft de geboorte van mijn zoon zes maanden geleden de sportieve pijn kunnen verzachten."