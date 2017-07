‘Met alle respect, maar hij is nog niet zoveel waard als Neymar’

Leonardo Bonucci koos er onlangs voor om zijn loopbaan voort te zetten bij AC Milan en die mededeling kwam niet enkel als een klap voor de fans van Juventus. Giorgio Chiellini, die samen met Bonucci en Andrea Barzagli de befaamde BBC-achterhoede van la Vecchia Signora vormde, is ook nog steeds niet van de schok bekomen.

“Goed of slecht, hij is in alles mijn metgezel geweest. Ik heb hem de afgelopen zeven jaar vaker gezien dan Gianluigi Buffon, Barzagli en wie dan ook, inclusief onze families”, vertelt Chiellini in gesprek met Premium Sport. “Ik zal hem enorm missen op een menselijk niveau, maar wellicht komt er een andere verdediger die ervoor zorgt dat wij op adem kunnen komen en onze energie kunnen sparen.”

“We waren met vijf verdedigers, maar nu hebben we nog vier topverdedigers over, met verschillende eigenschappen. Dat zorgt er eerlijk gezegd voor dat ik me minder zorgen maak.” Bonucci en de al eerder vertrokken Dani Alves zijn mogelijk niet de enige grote namen die Juve deze transferperiode verlaten, aangezien Paulo Dybala genoemd wordt als de opvolger van Neymar bij Barcelona. Chiellini denkt echter dat zijn ploeggenoot nog niet op hetzelfde niveau zit als de Braziliaan.

“Dybala is nog niet zoveel waard als Neymar, met alle respect en alle waardering die we allemaal voelen voor Paulo. Ik heb het vorig seizoen gezegd: Neymar zit op hetzelfde niveau als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, hij is hun erfgenaam voor de Ballon d’Or. De som die genoemd wordt voor Neymar is enorm, maar horen bij een speler die wedstrijden en seizoenen kan beïnvloeden. Daarom moet een team een bepaald bedrag betalen als de kans zich voordoet”, legt Chiellini uit.