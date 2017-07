‘Pogingen Piqué, Messi en Suárez sorteren niet gewenste effect’

Barcelona won zaterdagavond dankzij een uitblinkende Neymar met 1-2 van Juventus, maar het lijkt erop dat de clubleiding van de Catalanen na de wedstrijd alsnog een domper te verwerken heeft gekregen. Marca meldt zondagmiddag namelijk dat de besprekingen tussen het bestuur en de vader van de Braziliaan niet zo liepen als verwacht.

Volgens het medium is een vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain zelfs dichterbij dan voordat beide partijen met elkaar om de tafel gingen. De leiding van de Catalanen zou inmiddels zo pessimistisch zijn dat de vrees dat Neymer naar Parijs vertrekt toe begint te nemen in het Camp Nou.

Als Neymar daadwerkelijk verkast, zou het betekenen dat een ultieme poging van onder meer Gerard Piqué, Lionel Messi en Luis Suárez geen effect heeft gesorteerd. Het drietal sprak langdurig op hun ploeggenoot in, waarbij vooral het gesprek tussen Piqué en de Braziliaan ‘intens’ zou zijn geweest. Deze gesprekken leidden in eerste instantie tot enig optimisme bij Barça, aangezien het erop leek dat Neymar van gedachten was veranderd.

Dat goede voorgevoel verdween echter weer als sneeuw voor de zon na de gesprekken tussen Neymars vader en het bestuur van de club. PSG is naar verluidt van plan om te voldoen aan de transferclausule van 222 miljoen in het contract van de aanvaller en zou ook al een mondeling akkoord hebben bereikt. Neymar kan in het Parc des Princes een zesjarig contract, tegen een wekelijks honorarium van ruim 550 duizend euro, gaan tekenen.