Touré waarschuwt Guardiola: ‘We geven grote ruimtes weg in balbezit’

Yaya Touré staat voor zijn achtste seizoen als speler van Manchester City. Hij wist zich in 2012 en 2014 tot landskampioen van Engeland te kronen met the Citizens, maar het afgelopen seizoen speelden Touré en zijn teamgenoten geen rol van betekenis in de titelrace in de Premier League. Volgens de Ivoriaanse middenvelder deed de ploeg van Josep Guardiola zichzelf daarmee tekort, maar moet zij ook bij zichzelf te rade gaan.

City eindigde de afgelopen voetbaljaargang op een teleurstellende vierde plaats, liefst vijftien punten achter landskampioen Chelsea. "Ik denk dat we meer kansen creëren dan de rest van de ploegen, maar onze afronding laat te wensen over", wordt hij geciteerd door the Telegraph. "Het is belangrijk dat we het nieuwe seizoen voortvarend beginnen. Het is zaak dat we de kansen die we creëren direct omzetten in doelpunten. We moeten bewijzen over killer instinct te beschikken en scherper zijn."

Touré beseft dat de aanvallende spelopvatting van City de nodige risico's met zich meedraagt. "Het is aan de manager om de juiste ploeg en de juiste balans te vinden. We geven regelmatig grote ruimtes weg in balbezit", waarschuwt Touré. "We spelen verzorgd en op klassieke wijze, maar als we verzuimen doelpunten te maken, kan dat problemen opleveren. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar we moeten onszelf verbeteren. Soms krijgen we vijf, zes mogelijkheden om een doelpunt te maken, maar tegelijkertijd bestaat de kans dat we twee of drie goals incasseren."