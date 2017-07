Lens richt zich voorlopig op Championship: ‘Daarom doe ik mijn best’

Sunderland degradeerde afgelopen seizoen uit de Premier League terwijl Jeremain Lens op huurbasis actief was bij Fenerbahçe. De Oranje-international, die eerder nog in verband werd gebracht met Feyenoord, hoopt weer terug te kunnen keren naar de Süper Lig, waar naast Fener ook Besiktas geïnteresseerd is.

De aanvaller is voorlopig echter nog gewoon speler van the Black Cats en was zaterdag een van de uitblinkers in het gewonnen oefenduel met Bradford City: “Ik ben fit en hopelijk kan ik zo doorgaan. Ik ben speler van Sunderland en daarom doe ik mijn best voor deze club”, reageerde hij na de wedstrijd op de officiële website van zijn club.

🎥 De heerlijke goal van Jeremain Lens voor Sunderland AFC gemist? 🎥 Hij scoorde ook al mooie wijze tegen Livingston en Hartlepool United. Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 22 juli 2017

Lens wist in de voorbereiding ook tegen Hartlepool United en Livingston al het net te vinden: “Het is altijd goed om doelpunten te maken. Soms maak je mooie goals en soms maak je normale goals. Ik heb het geluk dat ze er op dit moment alleen maar mooi in gaan bij mij”, sluit hij af.

De ex-speler van onder meer PSV werd vorig seizoen gehuurd door Fenerbahçe, dat hem nu graag definitief over wil nemen. De club van Robin van Persie krijgt echter concurrentie van landskampioen en stadsgenoot Besiktas, dat Lens graag samen met Ryan Babel in de aanval zou zien. Hoeveel Sunderland precies wenst te ontvangen voor Lens is niet bekend. De degradant maakte in 2015 een kleine 11,5 miljoen euro over naar Dinamo Kiev.