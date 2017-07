‘De link met Chelsea is leuk, maar er is vooralsnog absoluut niets gaande’

Antonio Candreva heeft nog niets gehoord van Chelsea. De buitenspeler van Internazionale werd deze week door de Engelse boulevardpers in verband gebracht met de Premier League-kampioen. Zijn contract in het Giuseppe Meazza loopt nog drie seizoenen door en vooralsnog heeft Candreva geen reden om aan te nemen dat hij van werkgever gaat wisselen.

"Ik ben trots om dit shirt te mogen dragen", verzekert de dertigjarige international van Italië in gesprek met Calciomercato. "Ik maak deel uit van een gewichtig project en daar ben ik blij mee. Achter dit shirt zit een rijke geschiedenis en die probeer ik iedere keer te eren wanneer ik het shirt draag. De link met Chelsea is leuk, maar er is vooralsnog absoluut niets gaande. Mocht er een bod binnenkomen, dan ontfermt de club zich daarover." Chelsea en Inter hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.

Candreva speelt meestal als rechtsbuiten, maar staat bekend om zijn veelzijdigheid en defensieve inbreng. De geboren Romein kan uit de voeten als schaduwspits, aanvallende of centrale middenvelder en zelfs als opkomende back. Voor die laatste positie zou Antonio Conte hem op het oog hebben. Na het mislopen van Danilo zoekt Chelsea een concurrent voor Victor Moses als rechtsback die de hele flank bestrijkt. Conte werkte bij het Italiaans elftal samen met Candreva, die een jaar geleden voor 21 miljoen euro van Lazio naar Inter vertrok. Over zes dagen neemt Chelsea het op tegen Inter in de International Champions Cup.