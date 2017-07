‘Vitesse neemt een van grootste talenten van Chelsea op huurbasis over’

Vitesse lijkt Mason Mount binnen te halen als derde huurling van Chelsea. Volgens Voetbal International arriveert de achttienjarige middenvelder maandag al in Arnhem om de huurdeal af te ronden. Mount staat te boek als een van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van Chelsea.

Vorig seizoen was de jongeling aanvoerder van Chelsea Onder-18. Hij werd uitgeroepen tot Academy Player of the Year en won in de zomer het Europees kampioenschap met Engeland Onder-19. Op die eindronde was de aanvallende middenvelder een vaste basisspeler. Hij maakte de eerste treffer in het openingsduel met Bulgarije en gaf drie assists tijdens de 4-1 zege op Duitsland in de groepsfase.

Henk Fraser heeft komend seizoen al de beschikking over verdediger Fankaty Dabo en middenvelder Charlie Colkett, die aleebei van Chelsea worden gehuurd. Vorige zomer kwamen Matt Miazga, Nathan, Mukhtar Ali en Lewis Baker tijdelijk over vanuit Londen. Inmiddels is Ali eigendom van Vitesse, na het tekenen van een driejarig contract bij de bekerwinnaar.