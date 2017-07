‘Ik weet hoe Feyenoord wil spelen, alleen aanvallend kon ik wat meer brengen’

Ridgeciano Haps werd afgelopen week een van de duurste aankopen ooit van Feyenoord en de linksback maakte zaterdag zijn eerste minuten voor zijn nieuwe club. Ondanks de 1-0 nederlaag in de oefenwedstrijd tegen SC Freiburg hield de van AZ overgenomen verdediger toch een goed gevoel over aan zijn debuut voor de Rotterdammers.

“Het ging wel lekker. Ik zat er kort op. Lekker fel, zoals ik altijd ben. Ik heb er een goed gevoel aan overgehouden”, laat hij weten via de officiële kanalen van zijn nieuwe club. Haps denkt dat hij zeker op verdedigend gebied indruk heeft gemaakt op de supporters: “Alleen aanvallend kon ik wel wat meer brengen. Maar ik liet Jean-Paul Boëtius voornamelijk in de één-tegen-één zijn acties maken.”

Haps moet nog wel wennen bij zijn nieuwe club, al weet hij ook wat er van hem verwacht wordt: “Ik weet hoe Feyenoord wil spelen, dat heb ik wel snel opgepakt. Ik moet mijn mannetje staan ten eerste en aanvallend ook mijn bijdrage leveren.” De linksback werd aangetrokken als vervanger van Terence Kongolo en wil in de voorbereiding vooral zijn nieuwe ploeggenoten beter leren kennen.

Aan de oefennederlaag tegen Freiburg hecht hij dan ook weinig waarde: “De voorbereiding is meer om elkaar goed te leren kennen, elkaar aan te voelen.” Het trainingskamp in Oostenrijk, waar hij meteen na het zetten van zijn handtekening heen vertrok, is hem dan ook goed bevallen: “Heel leuk, heel gezellig. Het is een leuke groep en een hecht team. Ik heb kennisgemaakt met de groep, ben veel bij die jongens geweest. Het zit wel goed nu.”