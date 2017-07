Chelsea nog niet uitgewinkeld: ‘Vorig seizoen gebruikte ik 13 spelers’

Chelsea legde al in totaal minstens 140 miljoen euro neer voor de komst van Álvaro Morata, Tiemoué Bakayoko en Antonio Rüdiger, terwijl Willy Caballero transfervrij over kwam van Manchester City. The Blues zijn echter nog niet klaar op de transfermarkt en trainer Antonio Conte denkt dat er nog wel wat bij moet komen als Chelsea zijn landstitel succesvol wil verdedigen.

“We zijn een geweldige club, maar we zitten wel in een fase waarin we ons geen fouten kunnen veroorloven. We moeten onszelf verbeteren en onze selectie uitbreiden. We moeten iets belangrijks worden voor het heden, maar ook voor de toekomst”, steekt hij van wal tegenover de Daily Mirror. “We moeten ons verbeteren met nieuwe aanwinsten. Om te proberen zo het niveau te bereiken van andere teams die aan de top bleven. Zij hebben echter al jaren met hun spelers kunnen werken.”

“Wij moeten nu proberen om een ruimte te creëren waarin we een kern hebben van vijftien of zestien spelers. Hier moeten we dan ieder seizoen een of twee stukken aan toevoegen om een team te maken dat er klaar voor is om aan de top te blijven. We moeten een solide fundering creëren bij deze club.”

“Vorig seizoen gebruikte ik slechts dertien spelers op een reguliere basis en daarmee werden we kampioen en haalden we de finale van de FA Cup”, gaat Conte verder. “Jullie kunnen zien dat slechts dertien spelers vorig seizoen meer dan tien wedstrijden speelden, dat betekent dat we de selectie moeten verbeteren. Mijn club weet dit maar al te goed en we moeten proberen om de beste oplossing te vinden.”