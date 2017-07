‘Feyenoord krijgt mogelijk deze week nog goed nieuws uit Engeland’

Feyenoord hengelde Jean-Paul Boëtius al binnen als vervanger van Eljero Elia, maar het is geen geheim dat de Rotterdammers op nog meer aanvallende versterkingen hopen. Steven Berghuis was vorig seizoen al op huurbasis actief in De Kuip en moet, als het aan de regerend landskampioen ligt, volgend seizoen opnieuw in het rood-wit spelen.

Het Algemeen Dagblad meldt zondagochtend dat die wens weleens snel ingelost zou kunnen worden. Volgens het medium sluit Berghuis zich wellicht nog deze week aan bij Feyenoord. De aanvaller krijgt spoedig duidelijkheid over zijn situatie bij Watford en weet dan ook of hij verhuurd of verkocht mag worden. Feyenoord hoopt naar verluidt op dat laatste, aangezien het Berghuis graag definitief over wil nemen.

Watford is dicht bij de komst van Rachid Ghezzal, die onlangs transfervrij vertrok bij Olympique Lyon. Als de Algerijns inernational daadwerkelijk naar the Hornets komt, lijkt de rol van Berghuis helemaal uitgespeeld te zijn. De Engelsen betaalden AZ in 2015 nog 6,5 miljoen euro voor de Oranje-international, maar het is niet duidelijk met welke som Watford nu bereid is genoegen te nemen.

Naast Berghuis hoopt Feyenoord ook op de komst van Robin van Persie. Het Algemeen Dagblad meent te weten dat de Rotterdammers op eenzelfde scenario hopen als bij Wesley Sneijder, wiens contract bij Galatasaray onlangs werd ontbonden. De kans dat Fenerbahçe hiervoor openstaat, lijkt echter klein.