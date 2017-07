Barcelona zet grof geschut in: Neymar voert ‘intense gesprekken’ met Piqué

Aan Neymar wordt van alle kanten getrokken. Zijn vader stuurt aan op een vertrek naar Paris Saint-Germain, terwijl Lionel Messi, Luis Suárez en Gerard Piqué gesprekken hebben gevoerd met Neymar om hem ervan te overtuigen bij Barcelona te blijven. Volgens Mundo Deportivo heeft de Braziliaan de intentie om dat ook daadwerkelijk te doen.

Vooral het gesprek met Piqué was 'intens'. Duidelijkheid over de toekomst van Neymar wordt spoedig verwacht, maar de Catalaanse sportkrant meldt dat Neymar altijd de intentie had om in Camp Nou te blijven. PSG zou echter bereid zijn om 222 miljoen euro voor hem te betalen en dat bracht de aanvaller aan het twijfelen. De Brazilianen in Parijs speelden daar ook een rol in: zo probeert Dani Alves zijn landgenoot over te halen om naar PSG te gaan.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu is 'kalm' te midden van alle geruchten. Toch heeft Barcelona grof geschut ingezet. Niet alleen Bartomeu, Messi, Suárez en Piqué zouden met Neymar hebben gesproken, maar ook vicevoorzitter Jordi Mestre, bestuursleden Javier Bordas en Raul Sanllehi en André Cury, die een belangrijke rol speelde bij de komst van Neymar. De club beseft dat een vertrek van de smaakmaker reëel is.

Volgens Mundo Deportivo is de vader van Neymar zaterdag aangekomen in New York. Hij was aanwezig bij de wedstrijd tussen Juventus en Barcelona in het MetLife Stadium in New Jersey, maar voert zondag ook een gesprek met de clubleiding van Barcelona. Bartomeu, Mestre, Bordas, Sanllehi én algemeen directeur Óscar Grau zouden allemaal individueel om de tafel gaan met Neymar senior.

Neymar laat zich niet afleiden door de transfersaga, want met twee prachtige doelpunten bezorgde hij Barcelona zaterdagnacht een 1-2 zege op Juventus. Volgens ploeg- en landgenoot Marlon is het 'niet nodig' om Neymar ervan te overtuigen te blijven. "Want hij speelt hier al en ik denk dat hij ervoor kiest om hier te blijven", zei hij na de wedstrijd. "Neymar is een speler van Barcelona en ik hoop vele jaren met hem te kunnen samenspelen", vulde aankoop Nelson Semedo aan.