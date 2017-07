‘Of het steekt dat ik er niet bij was toen Feyenoord kampioen werd? Nee’

Jean-Paul Boëtius maakte twaalf jaar deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord en zat vervolgens ook drie jaar bij de hoofdmacht voordat hij in 2015 naar FC Basel vertrok. Juist in de twee jaar dat de vleugelspeler, die inmiddels weer terug is in De Kuip, er niet bij was, pakten de Rotterdammers met de KNVB Beker en de landstitel twee prijzen.

Voor Boëtius vormt het echter geen probleem dat hij die twee hoogtepunten niet meegemaakt heeft als speler: “Of dat steekt dat ik er niet bij was? Nee. Ik ben ook gewoon een Feyenoord-supporter. Het is goed dat het toch zover is gekomen en het is gebeurd. Zo van: het is echt mogelijk”, vertelt hij in gesprek met RTV Rijnmond.

Feyenoord gaat als regerend landskampioen het aankomende seizoen in. Boëtius weet echter niet of dat zijn ploeg ook automatisch favoriet maakt voor de landstitel: “Het is voor mij ook best nieuw. Bij FC Basel werden we kampioen, maar waren we automatisch ook titelfavoriet. Zij hadden daar niet zo veel druk als hier. De achterban is vrij rustig. Niet zoals hier bij Feyenoord. Ik weet niet hoe dat gaat zijn. We moeten van ieder moment genieten.”

Feyenoord haalde Boëtius, die in de tweede helft van het afgelopen seizoen door Basel uit werd geleend aan Racing Genk, onlangs voor anderhalf miljoen euro terug naar Rotterdam. De Zwitserse topclub betaalde twee jaar geleden nog twee miljoen euro voor de vleugelaanvaller, die in Basel echter nooit een onbetwiste basisplaats wist te veroveren.