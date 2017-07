‘Ik heb de Tour de France gezien en Barça doet exact hetzelfde met Coutinho’

Liverpool sloeg deze week een bod van tachtig miljoen euro van Barcelona op Philippe Coutinho af, schreven diverse Engelse media. Volgens Liverpool-icoon Robbie Fowler is het echter maar de vraag hoe serieus de interesse uit Catalonië is. De voormalig spits vermoedt dat Barcelona vooral een wit voetje wil halen bij de eigen achterban, die ongeduldig zou worden vanwege het gebrek aan transferactiviteit.

In zijn column voor de Daily Mirror trekt Fowler de vergelijking met de Tour de France, die zondag ten einde komt. "Ik heb de afgelopen weken naar de Tour gekeken en er wordt vaak gelachen om renners die speciaal voor de camera's beginnen aan een demarrage. Het is allemaal voor de bühne, zonder serieuze kans op een resultaat. Dat is naar mijn idee precies wat Barcelona heeft gedaan met het bod op Coutinho. Hij is een topspeler en ongetwijfeld wil Barcelona hem binnenhalen. Maar ik weet niet zeker of Barcelona hem als haalbaar ziet", schrijft Fowler.

Als Barça in de veronderstelling was dat Coutinho een haalbare kaart was, beargumenteert de Engelsman, dan zou de club het spel minder publiekelijk spelen. "Dan zouden ze achter de schermen hard hebben gewerkt om de transfer mogelijk te maken", vervolgt Fowler, die verspreid over twee periodes tot 266 duels en 128 doelpunten kwam voor Liverpool. "Ze hebben deze zomer alleen nog maar Nelsom Semedo gehaald en de supporters worden ongeduldig, zeker met de situatie van Neymar en Paris Saint-Germain. Volgens mij is de interesse in Coutinho puur voor de supporters."

Marketingtechnisch is Coutinho een interessante naam om mee in verband te worden gebracht, stipt Fowler aan. "Barcelona linkt zichzelf niet alleen met een belangrijke Premier League-speler en een centrale speler van Liverpool, maar ook met een sleutelfiguur van het Brazilië dat favoriet is voor de wereldtitel. Het heeft lang geduurd, maar Coutinho schijnt in zijn vaderland bijna net zo populair te zijn als Neymar. Daarom was hij onlangs aanvoerder van zijn land. Barcelona kan dus overal een vinkje zetten. De club toont de supporters dat het the next big thing wil binnenhalen, maar of het serieus is?"

"Misschien bewijst Barcelona mijn ongelijk met een bod van 170 miljoen euro of een ander absurd bedrag. Dan is niets meer zeker, want iedere club moet zo'n geldbedrag in overweging nemen. Maar zoals het er nu voorstaat, is er naar mijn idee geen enkele kans dat hij Liverpool verlaat", aldus de voormalig Engels international. "Jürgen Klopp heeft heel overtuigend duidelijk gemaakt dat hij blijft. Dat zegt mij dat Klopp daar echt in gelooft. Ik denk zelfs dat een ridicuul bod niet genoeg is om Liverpool te overtuigen, na de standvastige uitspraak van Klopp dat hij zijn beste spelers niet verkoopt. Dat zou een trap in zijn ballen zijn, en je moet wel heel moedig zijn om dat te doen."