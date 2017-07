Van Bronckhorst: ‘Hij is goed ingevallen en ik ben heel tevreden over hem’

Feyenoord speelde zondag de voorlaatste oefenwedstrijd van de campagne tegen SC Freiburg (1-0 nederlaag) en Michiel Kramer deed de tweede helft mee. De kans bestaat echter dat de spits nog voor het einde van de transferperiode een nieuwe club vindt, want bij Feyenoord hoeft hij niet te rekenen op een basisplaats. Giovanni van Bronckhorst houdt vast aan Nicolai Jörgensen.

"Hij is de tweede spits", vertelt de trainer over Kramer. "Hij is goed ingevallen, traint goed en ik ben heel tevreden over hem." Van Bronckhorst zag in de tweede helft sowieso een beter Feyenoord, vertelt hij aan Voetbal Inside. In de eerste helft ging het moeizamer. "Het was een heel nuttige oefenwedstrijd. We hadden aan het begin moeite om in het ritme te komen en je zag dat Freiburg wat verder was in de voorbereiding."

Na zestien minuten kwam Feyenoord op achterstand en dat was volgens Van Bronckhorst verdiend. "Maar we pakten het op naarmate de wedstrijd vorderde. Er kwamen spelers in die fysiek wat verder zijn en daardoor stonden we in de tweede helft wat beter en speelden we makkelijker. Fysiek gezien zijn wij nog niet zo ver. Dat hoeft ook niet, maar we moeten er staan in de eerste wedstrijd waar het erom gaat, tegen Vitesse."