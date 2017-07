VIDEO - Doelpunt Eriksen hoogtepunt in zege van Tottenham op PSG

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond lokale tijd een overwinning op Paris Saint-Germain geboekt. De krachtmeting in het Camping World Stadium van Orlando, in het kader van de International Champions Cup, eindigde met 2-4 in het voordeel van de Londenaren, die hun eerste wedstrijd in bijna twee maanden tijd speelden.