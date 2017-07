Feyenoord hoort vraagprijs voor Van Persie: ‘Naar minder luisteren we niet’

Als Feyenoord serieus werk wil maken van Robin van Persie, moet de club minstens vier miljoen euro betalen. Dat is de boodschap die Fenerbahçe heeft overgebracht aan technisch directeur Martin van Geel, zo meldt Aksam zondagochtend. De Turkse krant bevestigt dat Feyenoord in de markt is voor Van Persie.

"Naar lagere bedragen dan vier miljoen euro luisteren we niet", zou Fenerbahçe bij monde van de directie hebben laten weten aan Feyenoord. De Turkse club verwacht binnen een week duidelijkheid over de toekomst van Van Persie. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal staat nog een jaar onder contract in Aziatisch Istanbul. Het lijkt er niet op dat zijn verbintenis wordt ontbonden, waardoor hij gratis op te halen zou zijn.

Aykut Kocaman, de trainer van Fenerbahçe, zegt een vervanger te willen halen bij een eventueel vertrek van de aanvaller. "Als Van Persie vertrekt, willen we twee nieuwe spelers", vertelt hij. De krant meldt dat Fenerbahçe huiverig is om Van Persie te laten gaan, maar dat hij met zijn salaris wel zwaar op de begroting drukt. RVP zou 5,9 miljoen euro verdienen op jaarbasis en dat bedrag is voor Feyenoord veel te hoog.

Vrijdag bevestigde Giovanni van Bronckhorst in gesprek met het Algemeen Dagblad dat Feyenoord in contact staat met de ex-speler van de club. "We willen heel graag. Ik hoop dat er groen licht komt. Ik ken Robin natuurlijk goed. Het zou mooi zijn als we hem kunnen gebruiken in de Champions League", zei Van Bronckhorst, om eraan toe te voegen dat Feyenoord er ook rekening mee houdt dat Van Persie pas kan komen nadat zijn contract is uitgediend.