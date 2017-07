Neymar schittert tegen Juventus: ‘We gaan Neymar absoluut niet verkopen’

Neymar schitterde zaterdagavond lokale tijd in de oefenwedstrijd tussen Juventus en Barcelona (1-2), in het kader van de International Champions Cup. De aanvaller verscheen in de basisopstelling en nam in de eerste 25 minuten op schitterende wijze de treffers van de Catalanen voor zijn rekening. In de rust bleef het vermeende doelwit van Paris Saint-Germain, net als de rest van de basiself, in de kleedkamer achter.

Ernesto Valverde was duidelijk na zijn officieuze debuut op de bank van Barcelona. "We gaan Neymar absoluut niet verkopen. We weten hoe groot zijn aandeel in de selectie is en we willen dat hij bij ons is", zo stelde de oefenmeester. PSG zou bereid zijn om aan de transferclausule van 222 miljoen euro te voldoen en Neymar rijkelijk te belonen voor een overgang naar het Parc des Princes: veertig miljoen euro aan tekengeld, een basissalaris van dertig miljoen euro en een privévliegtuig dat altijd voor hem klaar staat.

Volgens AS is de kans groot dat Neymar 'gewoon' bij Barcelona blijft, ondanks tegenstrijdige bericht uit vooral Brazilië en Frankrijk. Vader en zaakwaarnemer Neymar senior bekeek de wedstrijd in New Jersey vanaf de tribune, samen met de directie van de Catalanen, en verliet het stadion ook samen met de bestuursleden.