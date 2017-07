Ajax grijpt mogelijk toch naast Richarlison na inmenging van Chelsea

Chelsea maakt werk van de komst van Richarlison, zo maken diverse Britse media zondag bekend. De twintigjarige aanvaller van Fluminense leek voor een bedrag van twaalf miljoen euro op weg naar Ajax, maar het is nu de vraag of de Braziliaan daadwerkelijk nog naar Amsterdam zal vertrekken. De verwachting was dat Ajax de miljoenenkomst van Richarlison afgelopen vrijdag zou afronden.

Volgens De Telegraaf is Ajax nog steeds vol vertrouwen dat Richarlison zijn handtekening onder een vijfjarig contract zet, al is de interesse van Chelsea vervelend voor directeur spelersbeleid Marc Overmars. Voetbal International stelt dat afgelopen vrijdag vanuit Ajax de komst van het talent als 'nagenoeg rond' werd beschouwd, maar dat het transferspel inmiddels in volle gang lijkt.

Zaakwaarnemer Renato Velasco gaf eerder al aan dat er ook belangstelling uit Italië en Engeland voor Richarlison was. Clubs als AC Milan, Manchester United, Sampdoria en Internazionale werden als mogelijke bestemming genoemd. Volgens de zondageditie van de Daily Mail staat Antonio Conte welwillend tegenover de komst van de Braziliaan, al zal de aanvaller in eerste instantie niet in aanmerking komen voor een werkvergunning en daarom op huurbasis vertrekken.

Richarlison, die op alle posities in de voorhoede uit de voeten kan, speelde tot dusver 38 officiële duels voor Fluminense. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en vier assists. Hij kwam daarnaast tien keer uit voor Brazilië Onder-20, waarvoor hij drie keer tot scoren kwam. Eerder deze zomer legde Ajax Klaas-Jan Huntelaar en Benjamin van Leer vast.