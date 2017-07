Werelddoelpunten Neymar helpen Barcelona aan zege op Juventus

Barcelona heeft in de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen een overwinning geboekt. In het kader van de International Champions Cup werd Juventus met 1-2 aan de kant gezet. Neymar was de grote smaakmaker van de krachtmeting in New Jersey: het eerste doelpunt van de Braziliaan mocht er zijn, maar voorafgaand aan treffer nummer twee ontdeed hij zich van liefst vijf spelers van de Italianen. Het vermeende doelwit van Paris Saint-Germain bleef in de rust in de kleedkamer achter.

Barcelona, met Jasper Cillessen in de basis, had in de eerste 45 minuten meer balbezit, 63 procent, en meer schoten op doel: vijf, tegen nul van Juventus. Na een kwartier spelen nam het team van de officieus debuterende Ernesto Valverde de leiding. Na een heerlijke één-twee met Paco Alcácer liet Neymar zich niet van de bal afzetten en schoot hij het leer hoog achter Gianluigi Buffon. Juventus wist zich geen raad met de intensiteit waarmee de Catalanen speelden en kreeg in de 26e minuut een werelddoelpunt tegen.

Neymar ontving de bal van Messi en zocht direct het doel van Buffon op. De Braziliaan baande zich op ongekende wijze een weg in het strafschopgebied, liet vijf man zijn hielen zien en schoot het leer laag achter Buffon. In de rust koos Valverde ervoor om zijn elftal volledig te veranderen. Adrián Ortolá nam de plek van Cillessen in en Luis Suárez, Arda Turan en Denis Suárez mochten voor het aanvallende gevaar zorgen. Bij Juventus bleven in de rust vijf man achter in de kleedkamer, onder meer Buffon, en Massimiliano Allegri opteerde in de 58e minuut voor nóg vijf wijzigingen.

Juventus kreeg daardoor meer grip op de wedstrijd en verkleinde na 62 minuten de nadelige marge. Na een magistrale redding van Ortolán op een inzet van Paulo Dybala was het Giorgio Chiellini die uit de daarovolgende corner de aansluitingstreffer binnenkopte: 1-2. Ruim 82.000 toeschouwers zagen hoe Juventus niet in staat was om het scorebord nog een keer in beweging te krijgen. Barcelona had nog enkele mogelijkheden om de score hoger te laten oplopen, maar zonder resultaat.