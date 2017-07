Manchester City ontvangt vijf miljoen euro voor verkoop van Kolarov

Aleksandar Kolarov heeft de overstap van Manchester City naar AS Roma gemaakt, zo maken de clubs zaterdagavond via de officiële kanalen bekend. Met de overgang van de linkerverdediger is een bedrag van vijf miljoen euro gemoeid. Kolarov speelde in totaal zeven jaar voor the Citizens en heeft een contract tot medio 2020 getekend.

"Toen ik in 2010 bij de club dacht ik eerlijk gezegd niet dat ik hier zo lang zou spelen", zo laat Kolarov, 31 jaar, op de clubsite weten. "Vandaag is de dag aangebroken dat ik afscheid moet nemen. Een trieste dag. Ik vind het eer dat ik onderdeel ben geweest van wat de club nu is." Kolarov werd tweemaal landskampioen van Engeland, veroverde een FA Cup en stak tweemaal de League Cup de lucht in.

Kolarov kwam in 2010 van Lazio over en speelde sindsdien 244 officiële duels voor Manchester City. AS Roma versterkte zich tot dusver met Héctor Moreno, Maxime Gonalos, Gregoire Defrel, Rick Karsdorp, Lorenzo Pellegrini en Cengiz Ünder. Manchester City nam eerder al afscheid van drie backs: Bacary Sagna, Zabaleta en Gaël Clichy. Daar stond tot nu toe nog alleen de komst van Kyle Walker tegenover.