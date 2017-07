Conte looft Belgische smaakmaker: ‘Hij werkt hard en wordt steeds beter’

Door de overgang van Álvaro Morata van Real Madrid naar Chelsea lijkt Michy Batshuayi ook komend seizoen genoegen te moeten nemen met invalbeurten, maar dat weigert Antonio Conte te onderstrepen. Na de twee goals van Batshuayi in het oefenduel tegen Arsenal (3-0) prees Conte de aanvaller.

"Vorig seizoen was heel zwaar voor Michy, maar hij scoorde een belangrijke goal tegen West Bromwich Albion en schonk ons de landstitel", vertelde Conte na afloop van de wedstrijd. "Ik denk dat afgelopen seizoen hij het moeilijk had, omdat het niet makkelijk voetballen is in de Premier League. Het is fysiek een erg sterke competitie."

"Hij heeft het tot nu toe goed gedaan hier", vervolgde Conte, die onlangs een verbeterd contract ondertekende op Stamford Bridge. Naast Morata moet Batshuayi in Londen ook nog zien af te rekenen met Loïc Rémy in de punt van de aanval. Vorig jaar speelde de Belg twintig competitieduels voor the Blues, waarvan negentien als invaller. Daarin wist hij vijf keer het net te vinden.

"Hij werkt hard en wordt steeds beter. Ik en mijn staf willen iedere speler beter maken en Michy is een jonge speler met veel potentie. Het is belangrijk voor spelers om te begrijpen wat ik wil. Voor mij is een spits heel belangrijk. Het is een aanspeelpunt en wanneer de spits op de juiste positie blijft, is het voor zijn medespelers makkelijker om goed voetbal te spelen", zo besloot de Italiaan.