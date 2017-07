‘In de Jupiler League maak ik minstens achttien goals, dat weet ik zeker’

Melvin Platje vertrok in 2015 naar het buitenland en speelde daar voor Stade Brest, Hansa Rostock en Lommel United. Bij geen enkele club kon hij echter een belangrijke rol vervullen. Inmiddels is de clubloze Platje op zoek naar een nieuw avontuur en hij hoopt op de Eredivisie of de top van de Jupiler League.

Platje speelde in het verleden voor FC Volendam, NEC en VVV-Venlo. Na avonturen in het buitenland wacht hij nu vooral op een goede aanbieding in Nederland. "Clubs kijken uiteindelijk toch naar statistieken. In het buitenland zijn die misschien niet best, maar hier in Nederland wel. Ik hoop op een club die laag speelt in de Eredivisie, of hoog in de Jupiler League", aldus Platje tegenover Voetbal International.

De 28-jarige Platje was in het seizoen 2014/15 voor het laatst in Nederland actief en maakte toen vijftien doelpunten namens VVV. Zelfvertrouwen heeft de cultspits genoeg: "Ik begrijp ook wel dat ik me in Nederland opnieuw moet bewijzen. Maar in de Jupiler League maak ik minstens achttien goals. Dat weet ik zeker."

Vorige maand gaf Platje ook al aan op zoek te zijn naar een werkgever. "Als er wat moois komt in het buitenland, sta ik daar natuurlijk ook wel voor open. Als heel het plaatje klopt, neem ik mijn familie gewoon mee", zei hij in gesprek met VICE Sports. "Als het een minder prettig land is, maar het contract heel erg goed is, dan ga ik gewoon alleen. Dat zeg ik ook gewoon eerlijk. Zo denken alle voetballers, daar ga ik niet over liegen."