‘Ik ben geen verrader, ik voelde me af en toe niet belangrijk bij Juventus’

Leonardo Bonucci heeft uitleg gegeven over zijn veelbesproken transfer naar AC Milan. De dertigjarige verdediger verliet onlangs voor 42 miljoen euro Juventus om aan de slag te gaan bij i Rossoneri. Bonucci voelt zich absoluut niet schuldig ten opzichte van Juventus, waar hij de nodige waardering miste.

Als reden van het vertrek wordt vaak de moeizame relatie met coach Massimiliano Allegri genoemd, nadat laatstgenoemde in februari bij de Champions League-wedstrijd tegen FC Porto Bonucci buiten de selectie hield. "Porto? Volgens veel mensen was dat het grote moment, maar het was slechts de druppel. Daarvoor zijn er al verschillende situaties geweest", vertelt Bonucci in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

"Als je zeven jaar deel uitmaakt van een groep, hoop je op een prachtig vertrek. In het laatste deel van vorig seizoen vertroebelde de band en besloten we uit elkaar te gaan. Zelfs de mooiste huwelijken eindigen weleens. Als ik zie wat ik aan Juventus gegeven heb, dan voel ik me ook geen verrader. Als ze me willen uitfluiten, dan moeten ze weten dat het me alleen maar motiveert. Net als de beledigingen die ik eerder heb gekregen van de fans."

Milan heeft zich inmiddels met veel nieuwe spelers versterkt en Bonucci, die tot 2022 heeft getekend, moet de leider worden bij de opmars van de club. "Het voelt wel vreemd om het shirt van Milan te dragen, maar ik wil deze club weer groot maken. Om honderd procent te kunnen geven, moet ik me belangrijk voelen. En dat was bij Juventus slechts af en toe zo in de laatste periode", aldus de zeventigvoudig international.