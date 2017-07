‘Natuurlijk hoop je na het derde seizoen op een dikke transfervergoeding’

Simon Tibbling maakte vrijdag de overstap van FC Groningen naar Bröndby IF. De middenvelder gaf tijdens het trainingskamp van de Eredivisionist in Duitsland aan dat hij nog voor zijn kans wilde gaan, maar trainer Ernest Faber merkte aan zijn lichaamstaal dat hij eigenlijk weg wilde. Vervolgens ging het snel en tekende de 22-jarige Zweed bij de club uit Denemarken.

Vorige week werd er nog gesproken met Tibbling, zegt directeur Hans Nijland in gesprek met het Dagblad van het Noorden. "Dat hebben ook Faber en Ron Jans (technisch manager, red.) gedaan. Daaruit bleek dat hij niet meer gelukkig was in Groningen. Onze eerste insteek was om hem te behouden voor de club. We hadden de hoop dat hij tijdens het trainingskamp de knop nog om kon zetten, maar dat is niet gebeurd."

"Simon is geen vervelende jongen, integendeel, maar je moet wel happy zijn in de omgeving waarin je werkt", vervolgt de sportbestuurder. "Als dat niet meer het geval is, moet je tot de conclusie komen dat er niets anders op zit dan er een punt achter te zetten. Het was voor zowel Tibbling als Groningen het beste om op een goede manier uit elkaar te gaan."

Naar verluidt ontvangt de club 700.000 euro voor Tibbling, die in 2014 1,3 miljoen euro gekost heeft. "Natuurlijk haal je zo'n speler voor vier jaar in de hoop na het derde seizoen een dikke transfervergoeding op te kunnen strijken, maar in dit geval moet je constateren dat dat er niet in zat", weet Nijland. "Je kunt wel hoog in de boom gaan zitten, maar dat was in deze situatie niet realistisch."