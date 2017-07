Aanwezigheid van transfervrije Lamprou bij oefenduel zorgt voor speculaties

Kostas Lamprou kan zijn carrière weleens vervolgen bij ADO Den Haag. Zaterdagmiddag was de transfervrije doelman toeschouwer bij de oefenwedstrijd van het team van Fons Groenendijk tegen De Graafschap. De residentieclub is nog op zoek naar een nieuwe sluitpost en wellicht biedt de Griek uitkomst.

Lamprou is clubloos nadat hij uit zijn contract liep bij Willem II. Omdat ADO nog op zoek is naar een nieuwe doelman, lijkt een toekomst voor Lamprou bij de Eredivisionist zeker niet uitgesloten. "Het is simpel. Met Ernestas Setkus is een goede keeper vertrokken (naar Hapoel Haifa, red.). Tim Coremans doet het uitstekend en ik ben heel tevreden over Robert Zwinkels, maar we willen er graag een bij", laat Groenendijk weten voor de camera van Omroep West.

"Ik hoop er snel duidelijkheid over te geven, maar ik heb niet gesproken met Lamprou." Op de vraag of Lamprou op het lijstje staat bij ADO, antwoordt Groenendijk vaag. "Ik heb geen keeperslijstje. Voor keeperslijstjes moet je bij Raymond Mulder (keeperstrainer, red.) zijn. Hij is de expert. Ik geloof in specialisme, maar een keeper moet voor mij een bal tegenhouden en goed kunnen uitgooien, dan ben ik tevreden."