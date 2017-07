PSV deelt topaankoop geen nummer uit: ‘Vóór 31 augustus een nieuwe club’

PSV heeft Adam Maher en Marcel Ritzmaier geen rugnummers uitgedeeld. De twee, die over een contract tot medio 2018 beschikken, zijn de enige spelers die de Eindhovense club nog deze zomer mogen verlaten. Zowel Maher als Ritzmaier liet bewust verstek gaan op de jaarlijkse fandag van PSV.

Zaakwaarnemer Sigi Lens is druk bezig om een nieuwe club te vinden. "Hij heeft er voor gekozen om nu in de luwte te blijven", zo verklaarde technisch manager Marcel Brands in gesprek met FOX Sports. "We gaan ervan uit dat hij voor 31 augustus een nieuwe club vindt. Je weet het nooit natuurlijk, maar dat is wel de verwachting ja."

Volgens het Eindhovens Dagblad is Maher niet ingeschreven voor het toernooi om de Europa League. Eerder had onder andere Sporting Portugal interesse, maar die belangstelling is vooralsnog niet concreet geworden. Maher, die in de zomer van 2013 voor circa acht miljoen euro van AZ overkwam, speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Osmanlispor in Turkije.