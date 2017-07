Ajax behoudt nummer van Nouri en speelt in op mogelijk vertrek Riedewald

Matthijs de Ligt speelt in het nieuwe seizoen met nummer 4 op de rug bij Ajax. De verdediger neemt dit nummer over van Jairo Riedewald, die deze zomer naar alle waarschijnlijkheid gaat vertrekken.

Donny van de Beek krijgt rugnummer 6, dat vrij was sinds het vertrek van Riechedly Bazoer naar VfL Wolfsburg in januari. Na het afscheid van Davy Klaassen naar Everton gaat Hakim Ziyech het rugnummer 10 om de schouders dragen. Doelman André Onana heeft nummer 24 ingeruild voor nummer 1, terwijl Klaas-Jan Huntelaar het rugnummer negen gaat gebruiken. Kasper Dolberg behoudt nummer 25.

Abdelhak Nouri houdt komend seizoen rugnummer 34. De middenvelder zakte twee weken geleden in de oefenwedstrijd met Werder Bremen vanwege hartritmestoornissen in elkaar. Nouri hield daar blijvende hersenschade aan over en zal niet meer terugkeren op een voetbalveld. De kans dat zijn hersenen ooit weer normaal zullen functioneren is nihil.