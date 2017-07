‘Ik had zeven maanden nodig om me aan te passen aan de Premier League'

Alexandre Lacazette maakte onlangs de overstap van Olympique Lyon naar Arsenal. Volgens Robert Pirès gaan de fans van the Gunners de komende jaren genieten van de kwaliteiten van de Franse spits. De voormalig middenvelder van de Londenaren stelt echter wel dat Lacazette tijd nodig heeft om te acclimatiseren in de Premier League.

“Ik verwacht dat hij een succes wordt bij Arsenal, maar hij heeft tijd nodig om zich aan te passen”, zegt de Fransman in gesprek met de BBC. “Hij is een goede spits die veel scoorde voor Lyon. Maar natuurlijk is het heel anders voetballen in Frankrijk dan in Engeland. Veel agressiever. Het kostte mij zes à zeven maanden om me aan te passen aan het ritme en tempo in de Premier League. Het was heel zwaar, met name de agressiviteit en de intensiteit. Als je in Frankrijk, Spanje of Italië speelt is het heel anders.”

Pirès, die in 2000 overkwam van Olympique Marseille, weet hoe Lacazette zich voelt: “Het was mijn eerste uitwedstrijd tegen Sunderland toen Arsène Wenger zei: ‘Robert, ik weet dat je teleurgesteld bent omdat je wilt spelen, maar ik zie je liever op de bank, zodat je de wedstrijd kan bekijken. Het vechten en het tempo aanschouwen...’ Na twintig minuten zei ik tegen mezelf: ‘Wat doe ik hier?’ Want het was heel zwaar. Ik herinner me een tackle van Patrick Vieira en ik dacht gelijk dat dit soort voetbal niet voor mij bestemd was.”

Ook gaat Pirès kort in op het gerucht dat Thomas Lemar van AS Monaco Arsenal wellicht gaat versterken. “Ik houd van Lemar. Hij heeft vorig jaar bij Monaco heel goed gespeeld in de Champions League. Hij is een jonge speler met een goede techniek, een goed linkerbeen, kan goede voorzetten geven en scoort best vaak. Volgens mij heeft hij een goed profiel om voor Arsenal te kunnen spelen”, besluit de oud-international.