De Boer gepikeerd na zege: ‘Dat kan ik onmogelijk accepteren’

Crystal Palace speelde zaterdagmiddag in het kader van de Asia Trophy tegen West Bromwich Albion een oefenduel, dat met 2-0 op overtuigende wijze werd gewonnen door the Eagles. Manager Frank de Boer was tevreden over de uitslag, maar uitte na afloop ook zijn frustratie over de manier waarop Wilfried Zaha aangepakt werd door zijn concurrenten op het veld.

"Ze waren naar hem op zoek, ze probeerden hem te blesseren", foetert de ex-trainer van Ajax en Internazionale na afloop van het duel tegen over het aanwezige journaille. "Hij is één van de smaakmakers van de Premier League. Ik moet er niet aan denken dat hij straks twee weken of een maand is uitgeschakeld", vervolgde De Boer, die vooral leek te doelen op het harde spel van Allan Nyom.

Ook al noemde De Boer de verdediger niet bij naam, de Nederlandse oefenmeester maakte heel duidelijk dat hij niet gecharmeerd was van de charges van de rechtsback. "Hij had bij de allereerste overtreding meteen geel moeten krijgen, dan was hij er wel mee gestopt. Als wij de Premier League willen verkopen in het buitenland, moeten we dat wel op een goede manier doen."

Tony Pulis, manager van West Brom, kon zich niet vinden in de woorden van De Boer. "Volgens mij was het een goede, competitieve wedstrijd. Allan houdt ervan om echt te verdedigen. Hij probeerde Zaha voor te zijn, maar was net te laat", aldus Pulis. De ex-manager van onder andere Stoke City, Plymouth en Crystal Palace verzekert dat er geen kwade bedoelingen waren bij zijn ploeg. "Er was zeker geen sprake van opzet."