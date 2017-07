Chelsea overklast Arsenal in China met een glansrol voor Batshuayi

Chelsea heeft korte metten gemaakt met Arsenal. De ploeg van manager Antonio Conte was zaterdagmiddag in Peking in een oefenwedstrijd met 3-0 te sterk voor the Gunners. De Londense rivalen waren absoluut niet aan elkaar gewaagd, aangezien de Engelse landskampioen bij tijd en wijle Arsenal compleet overklaste.

Al na zeven minuten kreeg Willian een grote kans, maar hij mikte net naast het doel. De Braziliaan kreeg na een halfuur spelen nog een mogelijkheid, maar zijn schot werd, net als de daaropvolgende knal van Victor Moses, goed gepareerd door David Ospina. Vijf minuten voor de pauze was het dan wel raak voor Willian: na goed voorbereidend werk van Michy Batshuayi kon de aanvallende middenvelder de score openen. Twee minuten later verdubbelde de Belgische spits de voorsprong met een mooi schot.

Direct na rust boorde Batshuayi alle hoop aan de kant van Arsenal de grond in. Na wederom een uitstekende aanval van the Blues kon de 23-jarige aanvaller de 3-0 produceren. Marcos Alonso kwam aan de linkerkant goed door, legde de bal op de rand van de zestien af, waarna Batshuayi het leer op krachtige wijze in de rechterbovenhoek van het doel deponeerde.

De defensie van Arsenal maakte allesbehalve een goede indruk, maar ook de aanvallers van Arsène Wenger konden nauwelijks imponeren. Danny Welbeck, Oliver Giroud en ex-Ajacied Donyell Malen, die een kwartier voor tijd de vervanger was van Mesut Özil, kregen in de loop van de tweede helft nog een paar mogelijkheden, maar Thibaut Courtouis hield zijn doel goed schoon. Ook Chelsea creëerde nog een paar keer doelgevaar, maar kon niet meer tot scoren komen.