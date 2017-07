Jörgensen: ‘We moeten nu méér doen om wederom kampioen te worden’

Nicolai Jörgensen groeide in zijn eerste jaar bij Feyenoord uit tot topscorer van de Eredivisie en wist met de club de landstitel binnen te halen. De Deense goaltjesdief weet echter dat nogmaals kampioen worden een zware opgave gaat worden. "Dit seizoen wordt zwaarder dan vorig seizoen. We moeten nu meer doen dan vorig jaar om onze doelen te bereiken", aldus Jörgensen op de clubsite van de Rotterdammers.

Jörgensen kijkt met een goed gevoel terug op vorig seizoen: "Ik kreeg een speciaal gevoel in mijn lichaam als ik er aan dacht. Dat is de reden waarom je voetbalt. Kampioen worden gaf een speciaal en emotioneel gevoel, ook omdat het voor de club achttien jaar geleden was. Ikzelf was nog maar een jaar bij de club en heb dus niet zo lang hoeven wachten."

"Het was een fantastische dag, ook met de rol die onze voormalige aanvoerder had", doelt Jörgensen op de glansrol van Dirk Kuyt in het kampioensduel tegen Heracles Almelo (3-1), toen de Katwijker een hattrick produceerde. Jörgensen zal het dit jaar bij Feyenoord wel met andere collega’s moeten doen. Eljero Elia en Kuyt zijn er niet meer bij, terwijl het nog afwachten is of Steven Berghuis terugkeert in De Kuip. De club wil de spits daarom niet laten gaan.

Technisch directeur Martin van Geel kan een transfer niet voor honderd procent uitsluiten, maar liet al wel weten dat alleen een recordopbrengst een vertrek van de Deen zou kunnen inleiden. Jörgensen, die nog vastligt tot 2021, is niet echt bezig met een transfer en richt zich momenteel op Feyenoord: "Ikzelf moet doen wat ik vorig jaar deed, het team zo goed mogelijk helpen. Vorig jaar was niet altijd makkelijk, al leek dat van de buitenkant misschien wel zo. Ik moest veel nieuwe dingen leren, mijn plaats vinden in het team. Nu hoeft dat niet meer en kan ik me nog meer focussen op mijn eigen spel."