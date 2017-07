Arnautovic heeft gewenste transfer te pakken en kost 27 miljoen euro

West Ham United heeft zich versterkt met Marko Arnautovic, zo meldt de Oost-Londense club via de officiële kanalen. De aanvaller komt over van Stoke City en kost the Hammers 27 miljoen euro. De 28-jarige Oostenrijkse aanvaller maakte vier jaar geleden de overstap van Werder Bremen naar the Potters en vindt het tijd voor een nieuwe uitdaging. In Londen tekent hij een vijfjarig contract.

Nadat West Ham vorige week maandag een bod van zo’n zeventien miljoen euro had uitgebracht, diende Arnautovic een transferverzoek in vanwege ‘een gebrek aan ambitie’ bij Stoke City. Het voorstel werd echter afgeslagen en ook een tweede bod, van 22,5 miljoen euro, haalde het niet. De onderhandelingen gingen verder, waarna er uiteindelijk een akkoord werd bereikt over de transfersom van 27 miljoen euro, meldde de BBC. Vrijdagavond meldde Sky Sports dat de ex-aanvaller van FC Twente met succes medisch gekeurd was bij West Ham.

West Ham is slagvaardig deze transferperiode. Eerder deze week kon het Joe Hart presenteren, na de eerdere komst van Pablo Zabaleta. De Engels international wordt een seizoen geleend van Manchester City. Daarnaast maakte West Ham United bekend een akkoord te hebben bereikt met Bayer Leverkusen over de transfer van Javier Hernández, beter bekend als Chicharito, die voor zo’n zeventien miljoen euro overkomt als hij een medische keuring doorstaat.