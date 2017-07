AC Milan imponeert en wervelt met grote cijfers langs Bayern München

AC Milan heeft zaterdag een sterke indruk gemaakt in de wedstrijd tegen Bayern München op de International Champions Cup. De Italianen speelden verrassend goed en stonden na 45 minuten al op een 0-3 voorsprong. Bayern wist na rust geen veerkracht te tonen en kreeg uiteindelijk met 0-4 klop.

Bij Bayern ontbraken Manuel Neuer en Arjen Robben, maar verder stuurde trainer Carlo Ancelotti de bekende namen het veld op. Corentin Tolisso, deze zomer overgenomen van Olympique Lyon, startte vanuit de basis bij de Duitse kampioen. Bij Milan bleven de meeste aankopen in de eerste helft op de bank, onder wie Leonardo Bonucci, Lucas Biglia, Hakan Calhanoglu en André Silva. Zijn kwamen na de thee binnen de lijnen. Franck Kessié, een andere aankoop van Milan, begon wel vanaf het eerste fluitsignaal en opende de score na een kwartier spelen. Vanuit de rebound liet hij doelman Christian Früchtl kansloos.

Tien minuten later was het opnieuw raak voor de club uit de Serie A. Een scherp aangesneden vrije trap van linksback Ricardo Rodriguez werd in de verre hoek gekopt door Patrick Crutone. De spits van Milan maakte het vlak voor rust nog erger voor Bayern. Vanuit de counter werd de Bayern-defensie weggespeeld, waarna het voor Crutone een koud kunstje was om Früchtl weer te laten vissen.

In de tweede helft mocht James Rodriguez invallen bij Bayern, terwijl Bonucci aan de kant van Milan voor het eerst binnen de lijnen kwam. De ploeg van Ancelotti wist niets meer terug te doen en zou uiteindelijk een 0-4 nederlaag moeten slikken. Calhanoglu maakte zijn eerste doelpunt voor Bayern. Vijf minuten voor tijd trok hij naar binnen en verschalkte hij Früchtl in de korte hoek.