Klopp: ‘222 miljoen euro? Serieus? Dat kan ik echt niet geloven’

Tijdens de transferperiode draait de geruchtenmolen op volle toeren. Liverpool-manager Jürgen Klopp maakte in Engeland kennis met de wilde verhalen uit de Engelse tabloids en is intussen dus wel wat gewend. Toch kijkt hij raar op van de geruchten rondom Neymar, die op het punt zou staan om Barcelona voor 222 miljoen euro te gaan verlaten voor Paris Saint-Germain.

“Er gaan zo veel geruchten rond, waaronder die van Philippe Coutinho”, zegt Klopp tegenover Liverpool Echo, doelend een bod van tachtig miljoen euro door Barcelona op de Braziliaanse middenvelder. “Als het verhaal van Neymar geen gerucht meer is, dan hebben we het over meer dan next level. Dat is echt niet meer van deze planeet. Serieus? 222 miljoen euro? Ik kan niet geloven dat zoiets gebeurt. Maar áls het gebeurt, dan verandert het alles.”

Hoewel Barcelona een mogelijke transfer tegenspreekt, lijkt de overstap serieuze vormen aan te nemen. Naar verluidt zou Neymar al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Franse grootmacht.