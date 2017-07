‘Lieke Martens was na afloop absoluut not amused!’

De Oranje Leeuwinnen hebben goede zaken gedaan in poule A door ook hun tweede wedstrijd te winnen van Denemarken (1-0). Desalniettemin is de ploeg van Sarina Wiegman nog steeds niet zeker van een plek in de kwartfinale en moet er tegen België minimaal een punt gepakt worden. In de vierde Oranjeroze EK Update praat Justus met Marjolein van vrouwenvoetbalnieuws.nl over de stand van zaken bij de Leeuwinnen. Met dit keer onder mee de omstreden wissel van Mandy van den Berg, uitblinker Sari van Veenendaal, de pissige Lieke Martens en de 'Belgische' Jackie Groenen.