AC Milan presenteert aankoop: ‘Ik heb nummer 21 omdat Pirlo het droeg’

AC Milan maakte de komst van Lucas Biglia afgelopen zondag al bekend, maar sinds zaterdagochtend mag de middenvelder zich officieel speler van i Rossoneri noemen. Biglia zette in het bijzijn van directeurs Marco Fassone en Massimiliano Mirabelli zijn handtekening onder een driejarig contract. Voor een geschat bedrag van zeventien miljoen euro komt hij over van Lazio. Door bonussen kan dat oplopen tot twintig miljoen.

"Ik ben blij om hier te zijn", vertelde Biglia tijdens zijn presentatie. "Vanaf het eerste moment wilde ik ten koste van alles deel uitmaken van dit project. Ik wil directeurs Marco Fassone en Massimiliano Mirabelli bedanken. Ik kan niet wachten om te beginnen." Biglia speelde in Rome met rugnummer 16, maar ruilt dat nu in voor een nieuw nummer. "Ik heb rugnummer 21 gekozen, omdat Andrea Pirlo het droeg. Dit is een droom voor mij."

Lazio nam Biglia in 2013 voor 8,4 miljoen euro over van Anderlecht. De Belgen hadden de middenvelder zeven jaar eerder opgepikt bij het Argentijnse Independiente. Biglia genoot zijn opleiding bij Argentinos Juniors en speelde tot dusver 52 interlands voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij is na André Silva, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez, Franck Kessié, Fabio Borini, Antonio Donnarumma en Leonardo Bonucci de tiende zomeraanwinst van het kapitaalkrachtige Milan.

"Met onze tiende aanwinst denken we dat we deze ploeg in elke linie hebben versterkt", zei algemeen directeur Fassone. "Lucas is dan weliswaar de nieuwste aanwinst, maar misschien wel de eerste van allemaal die we op het oog hadden. Ik kan me herinneren dat Massimiliano hem aandroeg in september 2016, waarna het eerste telefoongesprek met Claudio Lotito (voorzitter Lazio, red.) plaatsvond in oktober. Het was een zwaar onderhandelingsproces, maar een speler als hij is het waard."