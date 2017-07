Lozano: ‘Ik sprak met Héctor en Andrés, maar mijn familie was doorslaggevend!'

De komst van Hirving Lozano was iets vertraagd omdat hij nog acte de présence moest geven op de Confederations Cup, maar vrijdagmiddag is het Mexicaanse toptalent eindelijk gepresenteerd in het Philips Stadion onder belangstelling van de massaal toegestroomde (inter)nationale pers. Verslaggever Justus Dingemanse sprak met Chucky en technisch manager Marcel Brands over de totstandkoming van de transfer en de zesjarige verbintenis bij PSV.