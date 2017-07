Boateng toont ‘Nouri-shirt’: ‘Dit ga ik het volledige seizoen dragen’

Kevin-Prince Boateng steunt Abdelhak Nouri. De middenvelder van Las Palmas maakt zaterdag via sociale media bekend dat hij komend seizoen iedere wedstrijd een shirt onder zijn wedstrijdshirt draagt met de naam en het rugnummer 34 van Nouri. "Praying 4 you", staat op de voorkant van het ondershirt.

"Ik heb besloten om dit shirt het volledige seizoen onder mijn wedstrijdshirt te dragen, omdat ik mijn steun wil betuigen en omdat ik voor je bid", schrijft Boateng bij de begeleidende foto's. De broer van Jérôme Boateng speelt sinds de zomer van 2016 voor Las Palmas. In zijn eerste seizoen kwam de voormalig Ghanees international tot 28 competitieduels. Eerder speelde hij onder meer voor Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, AC Milan en Schalke 04.

Nouri zakte twee weken geleden in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen. Na een paar hoopvolle updates van Ajax bleek dat de middenvelder ernstige en blijvende hersenschade heeft opgelopen. Het is de vraag of hij ooit bijkomt, en in welke staat.