‘PSG biedt Neymar alleen al vier keer Barcelona-salaris aan tekengeld’

Alhoewel Barcelona blijft ontkennen dat Neymar op weg is naar Paris Saint-Germain, zijn media in Brazilië, Frankrijk en Spanje er heilig van overtuigd dat de aanvaller spoedig in Parijs aan de slag gaat. Franse media stellen dat de 25-jarige Braziliaan duizelingwekkende bedragen kan gaan verdienen, als hij daadwerkelijk voor een bedrag van 222 miljoen euro van werkgever verandert.

PSG heeft Neymar een basissalaris van dertig miljoen euro voorgesteld. Dat is het drievoudige van zijn basissalaris zónder premies in dienst van Barcelona. Vijftien procent van dit inkomen gaat naar zijn vader, die al sinds de transfer van zijn zoon van Santos naar Barcelona een schimmige rol tussen clubs blijft spelen.

Neymar zou bovendien een eenmalige betaling van veertig miljoen euro tegemoet kunnen zien. Een verkapte vorm van tekengeld, als beloning voor zijn overstap naar het Parc des Princes. De Braziliaan krijgt naar verluidt ook een percentage van de inkomsten uit de hotels die het bestuur van PSG in zijn bezit heeft en verder kan hij, wanneer hij wil, altijd over een privévliegtuig naar Brazilië beschikken.

Ernesto Valverde kan niet veel met de geruchten, zo liet hij vrijdagavond tijdens een persconferentie in New Jersey weten. "Dit is een periode met transfergeruchten. Dat is niet anders, maar Neymar zit nu bij Barcelona", zo zei de oefenmeester van Barcelona. "We willen absoluut dat hij blijft. We hebben een paar gesprekken gehad, over tactiek etcetera. Hij is een speler die we niet alleen om zijn voetbalkwaliteiten willen behouden, maar ook vanwege zijn rol in de kleedkamer."