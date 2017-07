‘Abramovich vraagt miljoenen aan ‘Lukaku-belasting’ van Manchester United’

Het zit Chelsea nog steeds niet lekker dat Manchester United ervandoor is gegaan met Romelu Lukaku. The Blues stellen zich daarom stug op in de gesprekken met de competitiegenoot over Nemanja Matic, meldt de Daily Mirror. Eigenaar Roman Abramovich is bereid om de middenvelder te laten gaan, maar zou een bod van 39 miljoen euro van Manchester United hebben afgeslagen.

Abramovich heeft de Europa League-winnaar van vorig seizoen te kennen gegeven dat Matic voor 56 miljoen euro is op te halen. Chelsea voegt 'Lukaku-belasting' toe aan de vraagprijs, aldus de krant. De club zou bijvoorbeeld bereid zijn om Matic voor een lager bedrag naar Juventus te laten vertrekken, maar de 28-jarige controleur heeft een voorkeur voor Manchester United. Daar kan hij worden herenigd met zijn voormalige trainer José Mourinho.

Het liefst raakt Chelsea geen spelers kwijt aan directe concurrenten, maar net als bij de verkoop van Petr Cech aan Arsenal wil Abramovich voldoen aan de wens van Matic, om hem te bedanken voor de bewezen diensten. De ex-middenvelder van Vitesse is niet met Chelsea meeggaan op tour door China in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een vertrek lijkt dus ophanden, maar Manchester United zal wel dieper in de buidel moeten tasten.

Mourinho liet vrijdag weten minstens één nieuwe speler te willen verwelkomen. Voor de positie van verdedigende middenvelder is ook Eric Dier in beeld, maar Tottenham Hotspur weigert mee te werken. Daardoor is Matic op dit moment het voornaamste doelwit. De Serviër ligt nog twee seizoenen vast bij de Engelse landskampioen. Sinds zijn rentree bij Chelsea in 2014 kwam Matic tot 121 competitieduels en 4 doelpunten. Vorig seizoen had hij nog een basisplek in 30 van de 38 Premier League-wedstrijden.