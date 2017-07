Pieters schrikt: ‘Ik kwam voor 4 miljoen, hij is nu meer dan 100 miljoen waard’

Erik Pieters ziet geen reden om terug te keren naar Nederland. De linksback is al vier seizoenen op rij een vaste basisspeler bij Stoke City en bereidt zich voor op de nieuwe jaargang. Pieters zegt 'natuurlijk' nog een keer te willen transfereren, maar neemt er ook genoegen mee als dat niet lukt. "Het belangrijkste is dat je speelt", weet de achttienvoudig international.

"Nederland? Nee, dat komt over vier of vijf jaar wel weer. Als mijn vrouw het goed vindt", voegt Pieters daaraan toe in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De vleugelverdediger vertelt evenwel dat FC Utrecht in zijn hart zit en dat hij een 'warm gevoel' krijgt bij PSV. "Zoals ik het nu zie, denk ik er niet aan om op korte termijn terug te keren in Nederland. Misschien als ik 32 of 33 ben. FC Utrecht heeft me de kans gegeven om Eredivisie te debuteren en heeft daarom die speciale plek bij me. Ik geniet ervan hoe goed ze het doen en zou er best mijn carrière willen afsluiten."

Een week geleden trad Pieters met Stoke aan tegen AS Monaco in het Franse Martigny. Bij een 2-2 stand werd de Nederlander gewisseld, waarna Monaco de wedstrijd onder aanvoering van supertalent Kylian Mbappé naar zich toetrok. "Ik las dat hij meer dan honderd miljoen waard is. In 2013 ben ik voor bijna vier miljoen hierheen gegaan. Dat vond ik toen al veel, kun je nagaan", vertelt de 28-jarige Pieters. "Het is een gekke wereld waarin je jezelf niet tekort moet doen, maar het spelletje blijft voor mij het belangrijkste."